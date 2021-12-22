Правительство попросили смягчить ограничения в кинотеатрах

Продюсеры сочли некоторые ограничительные меры, введенные в кинотеатрах из-за пандемии, избыточными и просят правительство России смягчить их перед новогодними праздниками. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

В ассоциации не согласны с ограничением режима работы кинотеатров в некоторых регионах до 23.00, а также с ограничениями по рассадке зрителей. Сельянов объяснил, что кинотеатр — безопасное место. Зал для кинопоказа невозможно открыть, если нет мощной системы вентиляции.

Фото: pixabay.com

— Три раза за сеанс или за час там происходит воздухообмен, люди сидят в шеренгу, не толкаются. Да и количество людей в обычное время на сеансах меньше, чем в одном вагоне метро, — передает ТАСС его слова.

Также Сельянов выступил за то, чтобы при условии прохода в кинотеатр по QR-кодам другие ограничения снимались.

В республике при посещении кинотеатров необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

В начале декабря татарстанские кинотеатры присоединись к письму в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой с просьбой отменить 50%-ные ограничения по заполняемости залов. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина