Глава ВОЗ: в этом году коронавирус унес жизни 3,5 млн человек

Фото: Максим Платонов

В текущем году в мире от COVID-19 скончались порядка 3,5 млн человек. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это больше, чем общее количество летальных исходов от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году. Гебрейесус отметил, что каждую неделю от коронавирусной инфекции умирают порядка 50 тысяч человек, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в России с начала пандемии коронавирус унес жизни 300 269 человек. А общее число вылечившихся достигло 9 097 521.

Диана Жиленкова