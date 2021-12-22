19% татарстанцев изменили свое отношение в пользу вакцинации против коронавируса

Фото: Максим Платонов

10% жителей Татарстана раньше поддерживали идею вакцинации от коронавируса, но сейчас выступают против. Еще 19%, наоборот, изменили свое отношение в пользу прививки из-за резкого роста заболеваемости. Об этом говорится в результатах опроса hh.ru и «Росгосстраха». Они провели опрос жителей Татарстана и выяснили, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

При этом 46% опрошенных всегда были за вакцинацию, 25% — всегда были против.

Также 58% татарстанцев считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС.

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 223 человека, всего 2 267 140 граждан. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против COVID-19, уже 1 859 124 татарстанца.

Власти отмечают снижение темпов вакцинации, из-за чего на прошлой неделе закрыли несколько пунктов, где можно было сделать прививку.