В Татарстане зафиксировали еще шесть летальных исходов от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Коронавирус унес жизни мужчин 1951, 1961 годов рождения и женщин 1934, 1939, 1957, 1963 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

За все время пандемии в республике от коронавирусной инфекции скончались 1 395 татарстанцев.

За минувшие сутки в РТ зафиксировали 100 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 864. С начала пандемии выздоровели 35 130 татарстанцев, в том числе 214 — за прошедшие сутки.



Диана Жиленкова