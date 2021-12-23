ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от COVID-19

Не следует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса. С такой рекомендацией выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что эта группа населения менее всего подвержена тяжелому протеканию заболевания. Также высокий охват вакцинацией среди категорий граждан, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех государствах, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что первые поставки вакцин от COVID-19 для подростков в Татарстан начнутся в начале следующего года. Процедура будет добровольной. Более подробная информация станет известна после 28 декабря.

Диана Жиленкова