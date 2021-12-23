В России создали тест для быстрого выявления омикрон-штамма коронавируса

Научные организации Роспотребнадзора разработали тест, способный выявлять коронавирус и сразу же определять, омикрон-штаммом заразился человек или другим, сообщил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.



По его словам, такие тест-системы разработаны дополнительно к остальным уже существующим. Системы способны выявить и определить все штаммы COVID-19.

«Используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2 и, если заражен, вариант «омикрон» это или нет», — приводит слова Максютова «РИА Новости».

Сейчас тест-системы проходят лабораторные исследования. При необходимости после регистрации тест-системы начнут применять в работе.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на прошлой неделе заявляла, что российские власти «на месте» пытаются сориентироваться, какие меры необходимы в связи появлением штамма коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко