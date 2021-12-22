Российские ученые поделились результатами исследований штамма «омикрон» в ЮАР

Группа российских ученых завершила изучение омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. Они были направлены туда в рамках российско-южноафриканской научной миссии, прошедшей с 13 по 22 декабря с целью изучить характеристики нового варианта COVID-19.

От России в исследовании принимали участие 20 ведущих экспертов из Минздрава РФ, Роспотребнадзора и центра «Вектор». Специалисты подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Выяснилось, что невакцинированные переносят заболевание тяжелее при заражении новым штаммом, особенно в старших возрастных группах. Кроме того, может быть пересмотрен дальнейший запрет на авиасообщение между государствами из-за глобального распространения «омикрона».

Фото: Ринат Назметдинов

По последним данным, в России число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выросло до 41. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все больные находятся в стационарах, их состояние оценивается как стабильное.

Дарья Акимова