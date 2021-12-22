Глава центра «Вектор»: «омикрон» может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-штамм COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, омикрон-штамм COVID-19 может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-вариант. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, новый штамм коронавируса может составлять серьезную конкуренцию «дельте». Кроме того, из-за распространения «омикрона» может произойти рост заболевших COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что люди, которые не сделали прививку от COVID-19, а также не переболели коронавирусом, могут тяжело перенести новый штамм инфекции «омикрон».

Диана Жиленкова