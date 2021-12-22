Глава центра «Вектор»: «омикрон» может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-штамм COVID-19
По предварительным данным, омикрон-штамм COVID-19 может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-вариант. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
По его словам, новый штамм коронавируса может составлять серьезную конкуренцию «дельте». Кроме того, из-за распространения «омикрона» может произойти рост заболевших COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, передает ТАСС.
Недавно вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что люди, которые не сделали прививку от COVID-19, а также не переболели коронавирусом, могут тяжело перенести новый штамм инфекции «омикрон».
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