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НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

19:19, 22.12.2021 1
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Фото: nhl.com

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стали подъем заболеваемости COVID-19 и перенесенные матчи. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Как отметил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, основной целью остается завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки. Для проведения уже перенесенных матчей или тех, которые еще могут быть отложены, будет использован период, изначально выделенный для участия в Олимпийских играх.

Фото: Flickr.com

О том, какие игроки вновь останутся без Олимпиады, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
СпортХоккей

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Миллионеры не хотят ехать на историческую родину мистера Коронавирус.
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