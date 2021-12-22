НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стали подъем заболеваемости COVID-19 и перенесенные матчи. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Как отметил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, основной целью остается завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки. Для проведения уже перенесенных матчей или тех, которые еще могут быть отложены, будет использован период, изначально выделенный для участия в Олимпийских играх.

Фото: Flickr.com

О том, какие игроки вновь останутся без Олимпиады, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова