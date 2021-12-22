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В Японии всех прибывающих россиян будут отправлять на трехдневную изоляцию

17:03, 22.12.2021
В Японии всех прибывающих россиян будут отправлять на трехдневную изоляцию
Фото: Максим Платонов

С 25 декабря все прибывающие из России в Японию туристы будут отправляться на трехдневную изоляцию в карантинных учреждениях. Об этом сообщили на сайте секретариата японского кабмина.

Уточняется, что по завершении срока изоляции прибывшим россиянам необходимо повторно сдать тест на заражение COVID-19. Меры предприняты для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «омикрон», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад ужесточили правила въезда и в Греции. Так, всем прибывшим в страну нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста (сданного не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста (за сутки до прибытия) на COVID-19 и др.

Диана Жиленкова
Общество

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