В Японии всех прибывающих россиян будут отправлять на трехдневную изоляцию

Фото: Максим Платонов

С 25 декабря все прибывающие из России в Японию туристы будут отправляться на трехдневную изоляцию в карантинных учреждениях. Об этом сообщили на сайте секретариата японского кабмина.

Уточняется, что по завершении срока изоляции прибывшим россиянам необходимо повторно сдать тест на заражение COVID-19. Меры предприняты для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «омикрон», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад ужесточили правила въезда и в Греции. Так, всем прибывшим в страну нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста (сданного не ранее чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста (за сутки до прибытия) на COVID-19 и др.



Диана Жиленкова