Главное о коронавирусе на 20 декабря: сроки смерти от COVID-19, отмена QR-кодов в транспорте Камчатки

Фото: Ринат Назметдинов

Магдеев раскритиковал несоблюдение клиникой антиковидных правил

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 заболевших COVID-19. Всего на 20 декабря в республике зафиксировали 41 667 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 34 749 человек, в том числе 72 — за последние сутки. Всего умерли 1 377 человек.

Накануне в Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. Вирус унес жизни женщин 1940, 1949 и 1962 годов рождения и мужчин 1935 и 1939 годов рождения. За все время пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 377 жителей.

С 20 по 24 декабря в Нижнекамске будет проходить выездная вакцинация населения от коронавируса. Адреса и время работы прививочных пунктов можно посмотреть тут.

В Набережных Челнах продолжается контроль соблюдения антиковидных мер. В шести из 22 хозяйствующих субъектов выявлены нарушения. В том числе в клинике «Инсайт» и магазинах сети «Пятерочка».

Фото nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и раскритиковал вышеупомянутую клинику за нарушения: «Медицинское учреждение, даже если оно частное, неужели до них не доходит, что нужно выполнять элементарные требования?! Этим нашим «коллегам и друзьям» все по барабану. Какие слова еще нужно говорить, сколько народу еще должно умереть, чтобы до некоторых медицинских работников это дошло».

Начальник управления хозяйства и жизнеобеспечения населения Набережных Челнов Ильдар Гайнуллин сообщил, что за время введения QR-кодов в городе было организовано 7 480 проверок и выявлено 1 152 пассажира-нарушителя. На 126 челнинцев составлены административные протоколы.



Глава Роспотребнадзора рассказала про изучение Россией опыта других стран по штрафам за отказ вакцинироваться

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса, выздоровели 32 655 человек. Число зараженных выросло до 10 241 812 человек, а выздоровевших — до 9 014 980 человек.



Зафиксировано 1 019 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 298 222 человека.



За последние сутки проведено 459 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 527 924 человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса. Такой показатель вакцинации граждан этого возраста является хорошим.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что работу в новогодние выходные медработникам оплатят по двойному тарифу. По его словам, средства на эти цели уже выделены.

Фото: mef.mosreg.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал граждан, выступающих против вакцинации от коронавируса, «опасными дураками», так как в стране наблюдаются высокие показатели смертности от этой болезни. Он добавил, что сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от COVID-19, поэтому часть работников в Кремле стараются переводить на дистанционный режим работы.

Также Песков считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких месяцев. Пока трудности возникают в предоставлении нужной информации из-за разницы в требованиях сторон.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российской вакциной «Спутник-V» можно ревакцинироваться каждые полгода и бесконечное количество раз. Также он добавил, что пандемия в России закончится, когда антитела будут у 70—75% населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пока в России изучают опыт разных стран по введению штрафов за отказ от процедуры вакцинации. По ее словам, сначала нужно оценить, насколько метод эффективен и применим.

Фото: Максим Платонов

Также, по ее словам, в России был случай нахождения пациента с коронавирусом в стационаре более 80 дней. Пациент не заражал других, но страдал из-за долгого пребывания в больнице.

Режиссер Андрей Малюков, известный по фильмам «34-й скорый» и «Мы из будущего» и телесериалам «Мосгаз», «Империя под ударом», «Спецназ», умер от последствий коронавируса. Ему было 73 года.

Самый высокий коэффициент распространения COVID-19 в России зафиксирован в Нижегородской области и Москве. Он превысил единицу в Нижегородской области и Москве и приблизился к уровню в 1,12. В стране он составляет 0,96.



На Камчатке власти отменили систему QR-кодов на транспорте с 21 декабря. Мера действовала в регионе с 23 ноября. Перевозчики края отмечали снижение уровня пассажиропотока.

Фото kamgov.ru

В Москве продлили сроки действия QR-кодов для переболевших коронавирусом. С 20 декабря они будут действовать до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту сократится до двух календарных дней.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции. «Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — заявил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Медики рассказали о новом симптоме штамма «омикрон»

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 274 708 408 человек, 5 354 554 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 846 823). На второй строчке — Индия (34 746 838), на третьей — Бразилия (22 213 762), на четвертой — Великобритания (11 425 666), на пятой — Россия (10 037 546, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (806 438). За ними следуют Бразилия (617 803), Индия (477 554), Мексика (297 863), Россия (291 336).

Британский врач и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан заявил, что симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть повышенное потоотделение во время сна. По его словам, это такой вид пота, когда приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье.

В Китае, в районе Пекина, ввели строгий карантин после обнаружения COVID-19 у учащегося. Инфицированный юноша посещал художественную студию поселка Сунчжуан. Теперь на примыкающей к студии территории ввели режим ограничения передвижения граждан.

Первый случай заражения штаммом «омикрон» внутри страны зарегистрирован в Таиланде. Он выявлен у женщины, чей супруг-колумбиец недавно вернулся в Таиланд после поездки в Нигерию в ноябре.

Фото facebook.com/NaftaliBennett

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о начале пятой волны коронавируса в стране из-за штамма «омикрон». Он призвал родителей отправлять своих детей на прививку, чтобы замедлить темпы распространения инфекции. Минздрав страны рекомендовал запретить гражданам поездки в Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Эти страны будут признаны «красными зонами» по коронавирусу с 22 декабря.

Также Израиль официально заявил, что запрещает поездки в США из-за штамма «омикрон».

В Перу выявили четыре случая заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Эрнандо Севальос. Он призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

Вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что к 20 декабря в стране выявили семь случаев заражения новым вариантом коронавируса «омикрон».

Фото facebook.com/sajidjavidbromsgrove

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже стал доминирующим на территории Великобритании. Об этом сообщил глава Минздрава страны Саджид Джавид. Он отметил, что сейчас правительство изучает необходимость введения новых ограничительных мер в дополнение к тем, о которых было объявлено 8 декабря. В Лондоне из-за распространения «омикрона» уже ввели режим ЧС.

Новозеландский «Независимый совет по контролю над безопасностью вакцин» сообщил о трех случаях смерти от воспаления миокарда после прививки от COVID-19 вакциной Pfizer. Умерли подросток 13 лет и мужчины 26 и 60 лет.



Дарья Акимова