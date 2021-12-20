В районе Пекина объявили карантин после обнаружения коронавируса у учащегося

В районе Пекина ввели строгий карантин после обнаружения COVID-19 у учащегося. Инфицированный молодой человек посещал художественную студию поселка Сунчжуан. Теперь на примыкающей к студии территории ввели режим ограничения передвижения граждан.

В настоящий момент определяется источник заражения. Все, кто близко контактировал с зараженным, помещены в пункты обсервации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Лондоне ввели чрезвычайное положение из-за быстрого распространения штамма «омикрон». К такому решению пришли после выявления максимального с начала пандемии количества зараженных коронавирусом. Также в Лондоне на Парламентской площади прошли акции протеста против антиковидных ограничений.

Диана Жиленкова