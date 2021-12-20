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В районе Пекина объявили карантин после обнаружения коронавируса у учащегося

00:42, 20.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В районе Пекина объявили карантин после обнаружения коронавируса у учащегося
Фото: pixabay.com

В районе Пекина ввели строгий карантин после обнаружения COVID-19 у учащегося. Инфицированный молодой человек посещал художественную студию поселка Сунчжуан. Теперь на примыкающей к студии территории ввели режим ограничения передвижения граждан.

В настоящий момент определяется источник заражения. Все, кто близко контактировал с зараженным, помещены в пункты обсервации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Лондоне ввели чрезвычайное положение из-за быстрого распространения штамма «омикрон». К такому решению пришли после выявления максимального с начала пандемии количества зараженных коронавирусом. Также в Лондоне на Парламентской площади прошли акции протеста против антиковидных ограничений.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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