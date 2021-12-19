Новости общества

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз

15:10, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз
Фото: realnoevremya.ru

Вакцинацию российской вакциной от коронавируса «Спутник V» можно проводить бесконечное количество раз, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гинцбург заявлял, что вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от «омикрона».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    "... абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз» - Вот сказанули :))) , а ведь жизнь то у нас не бесконечная. Как-то не четко выражается ученый, хотелось бы думать, что мыслит четко, ведь многие уже привились их вакциной.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    "а ведь жизнь то у нас
    ну так это у Вас, а у них то - рай дальше, новые круги просто в ином состоянии и измерении. Там, слово бесконечность, ничего общего с Вашим посредственным(данным в контексте конечной жизни) определением не имеет. Будте шире и да прибудет с вами то, чего нет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем