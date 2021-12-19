Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз
Вакцинацию российской вакциной от коронавируса «Спутник V» можно проводить бесконечное количество раз, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Гинцбург заявлял, что вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» обеспечивает полную защиту от «омикрона».
комментарии
ну так это у Вас, а у них то - рай дальше, новые круги просто в ином состоянии и измерении. Там, слово бесконечность, ничего общего с Вашим посредственным(данным в контексте конечной жизни) определением не имеет. Будте шире и да прибудет с вами то, чего нет.