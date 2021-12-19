Терапевт Хан заявил, что повышенное потоотделение во время сна может говорить о заражении «омикроном»

Симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть повышенное потоотделение во время сна. С таким мнением выступил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

По словам медика, также о заражении «омикроном» могут свидетельствовать насморк, головная боль, усталость и ломота. Хан отметил, что пациенты с новым штаммом COVID-19 стали жаловаться на обильную потливость в ночное время.

Фото: Максим Платонов

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — передает слова терапевта «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что о заражении омикрон-штаммом коронавируса может также сигнализировать потеря аппетита. Кроме того, к необычным симптомам ученые относят когнитивную дисфункцию.

Диана Жиленкова