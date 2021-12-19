Новости общества

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Терапевт Хан заявил, что повышенное потоотделение во время сна может говорить о заражении «омикроном»

23:33, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Терапевт Хан заявил, что повышенное потоотделение во время сна может говорить о заражении «омикроном»
Фото: pixabay.com

Симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть повышенное потоотделение во время сна. С таким мнением выступил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

По словам медика, также о заражении «омикроном» могут свидетельствовать насморк, головная боль, усталость и ломота. Хан отметил, что пациенты с новым штаммом COVID-19 стали жаловаться на обильную потливость в ночное время.

Фото: Максим Платонов

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — передает слова терапевта «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что о заражении омикрон-штаммом коронавируса может также сигнализировать потеря аппетита. Кроме того, к необычным симптомам ученые относят когнитивную дисфункцию.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Смешно. Что только не скажут. Лишь бы людям наколоть эту жижу. У меня сын с рождения уже 18 лет по ночам потеет иногда обильно. И что у него 18 лет подряд Омикрон???? Айрат.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем