Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 62% россиян старше 60 лет

Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, — это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже больше 62%», — приводит его слова «РИА Новости».

Мурашко добавил, что такой показатель вакцинации граждан старше 60 лет является хорошим.

Фото: realnoevremya.ru

Мурашко сообщал, что в России доля тех, кто привился от COVID-19, но все же заболел, составляет 3,9%. А в стационарах оказывается не более 1,7%.

Маргарита Головатенко