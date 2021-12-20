Попова рассказала о пациенте, лежавшем в стационаре более 80 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России был случай нахождения пациента с коронавирусом в стационаре более 80 дней, сообщает «РИА Новости».



По словам главы РПН, пациент не заражал других, но страдал из-за долгого пребывания в медучреждении: «Пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести».

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 214 790 россиян.

Маргарита Головатенко