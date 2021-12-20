В России самый высокий коэффициент распространения COVID-19 зафиксирован в Нижегородской области и Москве

Фото: Максим Платонов

В России коэффициент распространения COVID-19 составил 0,96. Также этот показатель превысил единицу в Нижегородской области и Москве и приблизился к уровню в 1,12.

Немногим ниже этот показатель в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае (0,99). В Свердловской области и Пермском крае коэффициент распространения коронавируса составил 0,97, а в Воронежской области — 0,9, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 27 967 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подхватили 10 214 790 жителей страны. Всего выздоровел 8 984 921 россиянин. Прирост за сутки составил 32 655 выздоровевших.

Диана Жиленкова