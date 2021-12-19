В Татарстане подтвердились пять новых случаев смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились пять новых летальных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском Минздраве.
Жертвами инфекции стали женщины 1940, 1949 и 1962 годов рождения и мужчины 1935 и 1939 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 19 декабря зарегистрировано 1 377 случаев смерти.
В Татарстане на 19 декабря выявили 94 новых случая заражения COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым