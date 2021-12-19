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В Татарстане подтвердились пять новых случаев смерти от коронавируса

19:05, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять новых случаев смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились пять новых летальных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском Минздраве.

Жертвами инфекции стали женщины 1940, 1949 и 1962 годов рождения и мужчины 1935 и 1939 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 19 декабря зарегистрировано 1 377 случаев смерти.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на 19 декабря выявили 94 новых случая заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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