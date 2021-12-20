Опубликован график выездной вакцинации от COVID-19 в Нижнекамске с 20 по 24 декабря
С понедельника по пятницу в Нижнекамске будет проходить выездная вакцинация населения от коронавируса, сообщает «НТР-24».
Прививочные пункты будут работать по следующему графику:
20 декабря:
- ОЦМ, пр. Химиков, 16 (11.00—12.00);
- Подростковый клуб «Феникс», пр. Вахитова, 8/14 (11.00—12.00);
21 декабря:
- ОЦМ, пр. Шинников, 25А (11.00—12.00);
- ОЦМ, пр. Химиков, 72Б (13.30—14.30);
22 декабря:
- ОЦМ, ул. Бызова, 9 (11.00—12.00);
- подростковый клуб «Радуга», ул. Вокзальная, 6 (11.00—12.00);
23 декабря:
- подростковый клуб «Мечта», ул. Бызова, 18 (11.00—12.00);
- Центральная детская библиотека «Апуш», ул. Тукая, 31 (17.30—18.30);
24 декабря:
- подростковый клуб «Орбита», ул. Юности, 32 (11.00—12.00);
- Центр чтения и общения «Заман», пр. Шинников, 44 (11.00—13.00).
В КФУ с 13 декабря выездные бригады начали вакцинировать студентов и сотрудников от гриппа.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
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