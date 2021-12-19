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Гинцбург: для завершения пандемии антитела должны быть у 70—75% населения

16:21, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Гинцбург: для завершения пандемии антитела должны быть у 70—75% населения
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса в России закончится, когда антитела будут у 70—75% населения, сказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, этого показателя можно достичь, если в течение шести месяцев привить «всю российскую популяцию вакцинным препаратом».

С 18 января в регионах России началась массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    Удивительная страна без граждан и жителей.
    У нас обитают лишь одни популяции.
    А кто дал право популисту так всех оскорблять?
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