Гинцбург: для завершения пандемии антитела должны быть у 70—75% населения

Пандемия коронавируса в России закончится, когда антитела будут у 70—75% населения, сказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, этого показателя можно достичь, если в течение шести месяцев привить «всю российскую популяцию вакцинным препаратом».

С 18 января в регионах России началась массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз.

Маргарита Головатенко