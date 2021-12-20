В Челнах Роспотребнадзор выявил «ковидные» нарушения в шести хозяйствующих субъектах за неделю

В Челнах Роспотребнадзор проверил 22 хозяйствующих субъекта за прошедшую неделю, нарушения были выявлены в шести, сообщил начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Ильгизяр Бариев.

Ведомство проверяло клинику «Инсайт» на улице Гидростроителей, 4: там не проводили термометрию пациентов и сбор эпидемиологического анамнеза. Воздух в вестибюле не обеззараживался.

Нарушения нашли в магазинах сети «Пятерочка»: сотрудники не завершили комплекс вакцинации от коронавируса и не проводили термометрию перед началом работы. Дезинфекционные мероприятия с применением вирулицидных средств проводились не в полной мере.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили 94 новых случая заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко