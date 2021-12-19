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В новогодние выходные выплаты медикам будут осуществляться в двойном размере

14:19, 19.12.2021
В новогодние выходные выплаты медикам будут осуществляться в двойном размере
Фото: realnoevremya.ru

За работу в новогодние выходные выплаты медработникам будут осуществляться по двойному тарифу, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-1».

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — приводит его слова ТАСС.

Средства на эти цели будут выделены, добавил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил Кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с COVID-19 в предстоящие новогодние праздники.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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