В новогодние выходные выплаты медикам будут осуществляться в двойном размере

За работу в новогодние выходные выплаты медработникам будут осуществляться по двойному тарифу, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-1».



«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — приводит его слова ТАСС.

Средства на эти цели будут выделены, добавил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил Кабмину выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с COVID-19 в предстоящие новогодние праздники.

Маргарита Головатенко