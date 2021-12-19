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Песков: ВОЗ признает «Спутник V» через несколько месяцев

15:27, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Песков: ВОЗ признает «Спутник V» через несколько месяцев
Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких месяцев, такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, о причинах непризнания российского препарата в мире можно говорить еще долго, однако трудности возникают в предоставлении нужной информации из-за разницы в требованиях сторон.

«У нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то «поженить», нужно время», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжается оценка технического досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Специалисты ВОЗ ожидают дополнительные сведения о препарате.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    "... (ВОЗ) признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких месяцев..." Вот еще один гадатель нашелся. Несколько - это сколько??? Народ вакцинируют, прославляют вакцину, а ее даже не одобрили и неизвестно когда одобрят.
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  • Анонимно 19 дек
    ставлю поллитра, супротив усов - что не через три и даже не через 6
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  • Анонимно 19 дек
    «У нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то «поженить», нужно время», — приводит слова Пескова «РИА Новости».
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/235560-v-kremle-schitayut-chto-voz-v-skorom-vremeni-priznaet-sputnik-v
    Год уже женят!!! Сколько можно!?
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