Песков: ВОЗ признает «Спутник V» через несколько месяцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких месяцев, такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По словам представителя Кремля, о причинах непризнания российского препарата в мире можно говорить еще долго, однако трудности возникают в предоставлении нужной информации из-за разницы в требованиях сторон.

«У нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то «поженить», нужно время», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжается оценка технического досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Специалисты ВОЗ ожидают дополнительные сведения о препарате.

Маргарита Головатенко