Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал граждан, выступающих против вакцинации от коронавируса, «опасными дураками».

Он заявил, что в стране наблюдаются высокие показатели смертности от инфекции: «Это трагедия, она гнетет и президента».

По его словам, сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от COVID-19. Часть сотрудников в Кремле стараются переводить на дистанционный режим работы.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что массовые мероприятия без ограничений с участием президента Владимира Путина практически сведены к нулю.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призывала организовать новогодние мероприятия в формате COVID-free.

Маргарита Головатенко