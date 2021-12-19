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Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками»

14:48, 19.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал граждан, выступающих против вакцинации от коронавируса, «опасными дураками».

Он заявил, что в стране наблюдаются высокие показатели смертности от инфекции: «Это трагедия, она гнетет и президента».

По его словам, сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от COVID-19. Часть сотрудников в Кремле стараются переводить на дистанционный режим работы.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что массовые мероприятия без ограничений с участием президента Владимира Путина практически сведены к нулю.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призывала организовать новогодние мероприятия в формате COVID-free.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    Разделяй и властвуй. Фактически, провоцирует дальнейший раскол в обществе, которое и так уже раскололось по этому вопросу. Как-то не солидно для лица, представляющего президента. Сказал, не подумавши?
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    Анонимно 19 дек
    Какого высокого вы мненния, там думать нечем. Две полоски от лампасов и те в страхе за рабочее место в рассинхрон колебаются. А ведь придется снова в такси с шефом поработать, дин дон дин дон - вэйк ап усатый.
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  • Анонимно 19 дек
    Лучше быть дураком, но живым, чем умным , но мертвым . Если есть выбор.
    Дяденька Песков устроился провокатором ?
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