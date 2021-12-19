Режиссер Андрей Малюков умер от последствий коронавируса

Сегодня кинорежиссер и народный артист России Андрей Малюков ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщила его двоюродная сестра — заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.



«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков», — приводит RT сообщение из Facebook артистки.

Она отметила, что Малюков в последние годы тяжело болел.

Малюков известен фильмами «34-й скорый» и «Мы из будущего», а еще телесериалами «Мосгаз», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «Григорий Р».

Маргарита Головатенко