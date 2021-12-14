Главное о коронавирусе на 14 декабря: перевозчики ждут субсидий, QR-коды выдадут при наличии антител
На кафе, которое пускало посетителей без QR-кодов, составят еще пять протоколов
- В Набережных Челнах с городской больницы №5 сняли статус госпиталя для пациентов с COVID-19. Медучреждение заработало в штатном режиме, однако при необходимости провизорные койки могут снова развернуть. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему напряженная. Число обращений остается на стабильных значениях.
- В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ. От коронавируса умерли: женщины 1960, 1939, 1938, 1934, 1936 годов рождения и мужчины 1952, 1956 годов рождения.
- В Татарстане от коронавируса привился 2 223 761 человек. Второй компонент вакцины получили 1 856 987 человек.
- Перевозчики Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову. От властей ожидают субсидий на покрытие убытков после введения QR-кодов на транспорте.
- На казанское кафе Madame Pavlova, которое ранее объявило об отказе от системы QR-кодов для посещения заведения, составят еще пять протоколов. «Мы работаем в закрытом формате, и оформляют они это все в закрытом формате», — отметила владелица кондитерской Раиля Шайхиева в instagram-аккаунте заведения.
У пациентов с «омикроном» в России почти нет симптомов
- Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма «омикрон». Прирост заболеваемости коронавирусом возрастет после новогодних праздников, поскольку многие россияне отправятся отдыхать в зарубежные страны.
- Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит к первому чтению этот законопроект с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, другими комитетами, с представителями медицинского сообщества.
- Переболевшие коронавирусом без официально установленного диагноза смогут получить сертификат. Те, кто имеет положительные тесты после 1 января 2021 года и которым в медицинских учреждениях не был поставлен диагноз, смогут пройти анализы на наличие антител. «Госуслуги» будут технически готовы выдавать сертификаты по результатам теста на антитела к COVID-19 в декабре.
- Зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон» граждане болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. У многих из них уже есть иммунитет к штамму коронавируса.
- В Минздраве сообщили, что вопрос выдачи сертификатов о вакцинации подросткам пока решается. Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков еще 24 ноября.
- В России после новогодних каникул может подняться заболеваемость коронавирусом. Поэтому, несмотря на наступление праздников, регионам необходимо продолжать соблюдать антиковидные меры.
- Сроки ревакцинации могут измениться в зависимости от появления новых штаммов коронавируса, заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он напомнил, что в России для ревакцинации используется препарат «Спутник V». Но рекомендации могут измениться из-за дальнейшего течения пандемии, новых штаммов и эффективности российской вакцины против этих вариантов.
- Россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат о вакцинации. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, срок действия документа — полгода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что решение о выдаче сертификатов о вакцинации против COVID-19 тем, кто привился зарубежными препаратами, свидетельствует об учете антител к вирусу, а не о признании иностранных вакцин.
- Эффективность отечественных вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон» оценят в течение двух недель. Российские ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов.
- Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил «оцеплять кварталы» для массовой вакцинации. Требование губернатора было выдвинуто после подтверждения информации о провале прививочной кампании среди работников сферы ЖКХ и торговли. Похже Осипов объяснил, что имел ввиду, что необходимо обеспечить жителей региона возможностью привиться дома.
- Штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» снижают эффективность защитной маски, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Это происходит из-за того, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц.
- В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса. Туда будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний.
- Власти Приморья зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом среди подростков 15-16 лет и людей старше 65 лет. Рост заболеваемости среди подростков зафиксирован на уровне 25%.
Герои года — создатели вакцин
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 271 122 671 человек, 5 329 137 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (51 018 282). На второй строчке — Индия (34 703 644), на третьей — Бразилия (22 191 949), на четвертой — Великобритания 10 873 468), на пятой — Россия (10 046 454, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (819 315). За ними следуют Бразилия (616 980), Индия (475 888), Мексика (296 721), Россия (290 604).
- По версии журнала Time, героями 2021 года стали создатели вакцин от COVID-19. Среди ученых, принимавших участие в создании вакцин, журнал выделил Киззмекию Корбетт, Барни Грэма, Каталин Карико и Дрю Вайсмана. Они разработали вакцины на основе мРНК. В журнале заявили, что ученые достигли прорыва исключительной важности.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты». Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата. По словам гендиректора ВОЗ, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все».
- В Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом. Ранее в мире не было известно о случаях смерти после заражения «омикроном».
- Первый случай инфицирования человека омикрон-штаммом коронавируса выявлен в северном китайском городе Тяньцзинь. Инфицированный прибыл из-за рубежа 9 декабря. Заболевание протекает бессимптомно, пациент направлен в больницу и изолирован.
- Нигерия уничтожит 1 млн доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек. Ранее страна согласилась принять вакцины от COVID-19 со сроком хранения, который был близок к предельному. В условиях дефицита препаратов было решено попытаться их быстро использовать, однако времени не хватило.
- Пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия заболели COVID-19. Во встрече в Стокгольме 2-3 декабря принимали участие более 50 глав МИД, в том числе России, США, Великобритании.
- Житель Новой Зеландии сделал 10 прививок от коронавируса за один день. Местный житель прошел несколько центров вакцинации, где представлялся поддельными именами, зарабатывая таким образом деньги.
- Минздрав Британии считает, что «омикрон» станет доминирующим в Лондоне в течение 48 часов. На новый штамм коронавируса в британской столице приходится 44% случаев заражения.
- Со следующей недели в Сингапуре начнется запись детей от 5 лет на вакцинацию. Иммунизация будет предложена более 300 тыс. представителей данной возрастной группы, в том числе постоянно проживающим в Сингапуре иностранцам.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает рост числа госпитализаций и смертей от нового штамма коронавируса омикрон. «По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
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