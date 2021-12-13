Голикова: в России после новогодних праздников может вырасти заболеваемость COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России после новогодних каникул может подняться заболеваемость коронавирусом. Поэтому, несмотря на наступление праздников, регионам необходимо продолжать соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сложно сказать, как именно будет выражаться подъем заболеваемости — в легкой или тяжелой форме заболевания. В период, когда население хочет отдохнуть, а ограничительные меры уходят на второй план, особенно важно не допустить распространения заболевания, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что в республике в новогодние праздники загрузка гостиниц приблизилась к отметке в 90%. Иванов напомнил, что в этот период также продолжат работать введенные ранее антиковидные ограничения.

Диана Жиленкова