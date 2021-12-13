Голикова: эффективность российских вакцин против штамма «омикрон» изучат в течение двух недель

Фото: Максим Платонов

В России оценят эффективность отечественных вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон» в течение двух недель. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, российские ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19 без официально установленного диагноза смогут получить сертификат. Пройти анализы на наличие антител смогут те, кто имеет положительные тесты после 1 января текущего года и которым в медучреждениях не был поставлен диагноз.

Диана Жиленкова