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В Татарстане подтвердилось еще 7 случаев смерти от COVID-19

18:23, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще 7 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли: женщины 1960, 1939, 1938, 1934, 1936 годов рождения и мужчины 1952, 1956 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от инфекции скончались 1 348 татарстанцев.

В республике за минувшие сутки выявили 187 заболевших COVID-19. Всего на 13 декабря в Татарстане зафиксировали 40 794 случая заражения коронавирусом.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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