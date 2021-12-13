В Татарстане подтвердилось еще 7 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса умерли: женщины 1960, 1939, 1938, 1934, 1936 годов рождения и мужчины 1952, 1956 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от инфекции скончались 1 348 татарстанцев.
В республике за минувшие сутки выявили 187 заболевших COVID-19. Всего на 13 декабря в Татарстане зафиксировали 40 794 случая заражения коронавирусом.
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