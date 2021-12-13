Большинство заболевших омикрон-штаммом россиян уже имели иммунитет к коронавирусу
Состояние всех заболевших штаммом коронавируса «омикрон» россиян оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он также сообщил, что большинство заболевших уже имеют иммунитет, пишет «РИА Новости».
Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм выявлен уже у 16 вернувшихся из ЮАР россиян. Эффективность отечественных вакцин против нового штамма оценят в течение двух недель.
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