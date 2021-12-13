Госдума в четверг рассмотрит закон о QR-кодах в общественных местах

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря. Об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит к первому чтению этот законопроект с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, другими комитетами, с представителями медицинского сообщества, передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественном транспорте отложили на неопределенный срок. Сейчас документ не готов к принятию.

Сегодня совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, при обсуждении вопроса исходили из слов президента России Владимира Путина о том, что «опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы».



Татьяна Леухина