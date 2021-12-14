В ВОЗ предупредили о возникновении более серьезных вызовов после окончания пандемии
Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными вызовами. Они будут связаны с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он призвал государства «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты». По словам гендиректора ВОЗ, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все».
Гебрейесус указал на необходимость изменять восприятие ценности здоровья, необходимо «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты», передает ТАСС его слова.
В начале декабря доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что в человеческой популяции заканчивается пандемия коронавируса.
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