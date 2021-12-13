На казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кодов, составят еще пять протоколов

На казанское кафе Madame Pavlova, которое ранее объявило об отказе от системы QR-кодов для посещения заведения, составят еще пять протоколов. Об этом сообщила владелица кондитерской Раиля Шайхиева в Instagram-аккаунте заведения.

— Мы работаем в закрытом формате, и оформляют они это все в закрытом формате, — отметила она.

2 декабря кафе Madame Pavlova объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе без QR-кодов, провозгласив заведение «территорией конституционных прав». После этого в заведение нагрянула полиция. В отношении ИП составили административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за нарушение ограничительных мер, введенных по борьбе с COVID-19. Также с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора с проверкой. Кафе получило штраф и претензию от арендодателя.

Татьяна Леухина