В Минздраве России рассказали, как протекает болезнь у зараженных «омикроном»

Зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон» граждане болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих, — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Пациенты получают минимальную терапию. На исследование эффективности российских вакцин против нового варианта может уйти до 3-ех недель.

— Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры антител, посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в России коронавирусом болеют более 800 тысяч человек. Первым компонентом привились более 75 млн человек. Заболеваемость COVID-19 стабилизировалась, начала чуть-чуть снижаться, отметил Мурашко.

За минувшие сутки в стране выявили 29 558 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 046 454 случая.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что в России после новогодних праздников может вырасти заболеваемость COVID-19.

Татьяна Леухина