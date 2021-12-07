Главное к утру: увеличение МРОТ, проигрыш «Ак Барса», проект аутлет-деревни в Иннополисе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 7 декабря:
- Президент России Владимир Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году. Закон начнет действовать с 1 января 2022 года. МРОТ с этого периода составит 13 890 рублей. Пока он равен 12 792 рублям.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги строительной отрасли в 2021 году. По его словам, строительная отрасль смогла преодолеть связанные с пандемией проблемы и выполнить план на год, сообщается в telegram-канале правительства РФ.
- В Татарстане изъяли девочку у матери, которая издевалась над ней на видео, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На выложенных пользователями кадрах видно, как мать толкает раздетого догола ребенка, в результате чего девочка падает на пол. Девочка плачет, мать толкает ее в лицо и пинает. При этом мать называет девочку «подопытным кроликом».
- В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с COVID-19 и для контактировавших с ними. Исключение — прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение последних шести месяцев или переболевшие в течение полугода при отсутствии симптомов заболевания инфекцией.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — встреча на «Татнефть Арене» завершилась со счетом 1:2. Единственную шайбу у «Ак Барса» забросил Дмитрий Воронков. В составе «Барыса» отличились Якоб Лилья и Аркадий Шестаков. «Барыс» набрал 34 очка и теперь занимает 10-е место в Восточной конференции. У «Ак Барса» — 49 очков, третья позиция.
- В Иннополисе в течение двух лет могут реализовать проект аутлет-деревни, сообщил мэр татарстанского IT-города Руслан Шагалеев. Аутлет-деревня будет зоной, в которой расположатся магазины и бутики. По словам Шагалеева, бизнес обращает на IT-город все больше внимания. В Иннополис готовы инвестировать капитальные средства.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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