«Ак Барс» уступил «Барысу»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — встреча на «Татнефть Арене» завершилась со счетом 1:2.

Единственную шайбу у «Ак Барса» забросил Дмитрий Воронков. В составе «Барыса» отличились Якоб Лилья и Аркадий Шестаков.

«Барыс» набрал 34 очка и теперь занимает 10-е место в Восточной конференции. У «Ак Барса» — 49 очков, третья позиция.

Следующий матч «Ак Барса» снова пройдет в Казани в эту пятницу, 10 декабря. На этот раз казанская команда сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Хоккеисты казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Тимур Билялов, Артем Галимов и Дмитрий Воронков вызваны в сборную России на Кубок Первого канала. Сам Кубок пройдет в Москве с 15 по 19 декабря 2021 года. Это ежегодный традиционный турнир.

Маргарита Головатенко