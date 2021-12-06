В Татарстане изъяли девочку у матери, издевавшейся над ней на видео

В Татарстане изъяли девочку у матери, которая издевалась над ней на видео, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На выложенных пользователями кадрах видно, как мать толкает раздетого догола ребенка, в результате чего девочка падает на пол. Девочка плачет, мать толкает ее в лицо и пинает. При этом мать называет девочку «подопытным кроликом».

Казанскую семью уже поставили на учет в полиции. Работают заинтересованные социальные службы. Сейчас девочка находится в медучреждении.

Прокуратура Татарстана начала проверку по данному факту, ситуация находится на контроле надзорного ведомства. Прокуратура даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Маргарита Головатенко