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В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с COVID-19 и для контактировавших с ними

21:49, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с COVID-19 и для контактировавших с ними
Фото: glavarb.ru

В связи с угрозой распространения коронавируса глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, сообщается на сайте главы правительства региона.

Согласно новой редакции документа, обязательная самоизоляция устанавливается для жителей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Самоизоляцию должны соблюсти контактировавшие с ними.

Исключение — прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение последних шести месяцев или переболевшие в течение полугода при отсутствии симптомов заболевания инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

С 18 декабря в Башкирии работодатели получат право отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Башкортостан

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