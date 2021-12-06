В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с COVID-19 и для контактировавших с ними
В связи с угрозой распространения коронавируса глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, сообщается на сайте главы правительства региона.
Согласно новой редакции документа, обязательная самоизоляция устанавливается для жителей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Самоизоляцию должны соблюсти контактировавшие с ними.
Исключение — прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение последних шести месяцев или переболевшие в течение полугода при отсутствии симптомов заболевания инфекцией.
С 18 декабря в Башкирии работодатели получат право отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников.
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