Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году, сообщает RT.

Закон начнет действовать с 1 января 2022 года. МРОТ с этого периода составит 13 890 рублей. Пока он равен 12 792 рублям.

В конце ноября Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в окончательном, третьем чтении.

Фото: realnoevremya.ru

В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако, по предложению президента России Владимира Путина, его повысили на 8,6%.

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей.

Маргарита Головатенко