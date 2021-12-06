Хуснуллин: строительная отрасль смогла преодолеть проблемы, связанные с пандемией

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги строительной отрасли в 2021 году. По его словам, строительная отрасль смогла преодолеть связанные с пандемией проблемы и выполнить план на год, сообщается в telegram-канале правительства РФ.



Касательно жилищного строительства: по итогам 2021 года значительно превышены объемы ввода жилья. Расселение аварийного жилья идет с опережением плана. Так, за 3 года расселили 250,8 тысячи человек, что составляет 137% от плана.

Процент выполнения дорожных работ — 97%, и план этого года будет перевыполнен. Стройка трассы Москва — Казань выполняется по графику. В настоящее время готовится территория для продления трассы до Екатеринбурга.

По ипотечным программам в текущем году выдали около 392 тысяч кредитов на общую сумму 1,307 млрд рублей — это на 43% больше, чем в 2020 году.

Хуснуллин также отчитался по вопросу инфраструктуры. В течение года регионы получат на эти цели порядка 500 млрд рублей. Более половины средств (58%) пойдут на развитие транспорта, а около 150 млрд рублей выделят на модернизацию ЖКХ.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Хуснуллин сообщал, что в России за II квартал текущего года снизился долг населения и предприятий за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Вице-премьер упоминал, что факт наличия долга создает трудности в работе предприятий ЖКХ.

Маргарита Головатенко