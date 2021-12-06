В Иннополисе в течение двух лет может появиться аутлет-деревня

Фото: Максим Платонов

В Иннополисе в течение двух лет могут реализовать проект аутлет-деревни, сообщил мэр татарстанского IT-города Руслан Шагалеев.



Аутлет-деревня будет зоной, в которой расположатся магазины и бутики. По словам Шагалеева, бизнес обращает на IT-город все больше внимания. В Иннополис готовы инвестировать капитальные средства.

Повышенный интерес к инвестированию в Иннополис мэр города связал с хорошей покупательной способностью жителей. «И мы растем. И мы понимаем, каким образом мы можем наши почти 5 тыс. жителей кратно увеличивать без потери качества отдачи этих жителей в экономику города, республики, страны», — приводит его слова ТАСС.

Идею строительства аутлет-деревни руководству Татарстана представили в октябре прошлого года. Тогда же представили проекты новых жилых кварталов, офисов, научно-производственных центров.

Фото: Максим Платонов

В декабре в Иннополисе выразили готовность стать площадкой для соревнований по киберспорту среди российских вузов.

Маргарита Головатенко