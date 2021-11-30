Главное о коронавирусе на 30 ноября: способ защиты от омикрон-штамма, слово года — «вакцина»

Фото: Максим Платонов

Новогодние утренники могут пройти без Дедов Морозов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 242 заболевших COVID-19. Всего на 30 ноября в республике зафиксировали 38 053 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 31 454 человека, в том числе 306 — за последние сутки. Умерло 1 248 человек, в том числе 8 — за последние сутки.

Профессиональных Дедов Морозов могут не пригласить в школы, отменив «елки». Вопрос будет решаться «в коронавирусном порядке», исходя из существующей эпидемиологической обстановки и безопасности детей, заявили в Минобрнауки Татарстана.

В Татарстане зафиксировали еще восемь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав. Инфекция унесла жизни мужчин 1942, 1964 годов рождения и женщин 1932, 1937, 1938, 1949, 1953 годов рождения. За все время пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 248 человек.



Заболеваемость ОРВИ в Набережных Челнах выросла на 80% за неделю. За неделю в автограде зарегистрировали 8730 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 166,2 случая на 10 тысяч населения — это в три раза превышает среднемноголетние показатели. При этом случаев гриппа в городе не выявили.

За 13 дней МФЦ Татарстана выдали более 62 тысяч сертификатов с QR-кодами о вакцинации. В поликлиниках Казани выдали 5 230 республиканских QR-кодов о медотводах от вакцинации против COVID-19.

Фото: Ринат Назметдинов

В Нижнекамске назвали контролируемой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе. Подъем заболеваемости наблюдается только среди лиц старше 60 лет.

В электротранспорте Казани по состоянию на 09.00 контролеры выявили 11 пассажиров без QR-кодов. В трамваях и троллейбусах выявили семь нарушителей — их попросили покинуть салон транспорта. На платформы метро не пустили четырех человек без QR-кода. Полицию в утренний час пик вызывать не пришлось.

Грозят новые ограничения

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса, выздоровели 33 442 человека. Число зараженных выросло до 9 636 881 человека, а выздоровевших — до 8 329 253 человек.



Зафиксировано 1 229 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.



За последние сутки проведено 369 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 768 641 человек.

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов контролировать темпы вакцинации от коронавируса. Также глава государства поручил контролировать введение ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии. Освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии. Вместе с этим от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре — ноябре.

Замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что оперштаб в ближайшее время может объявить о введении новых антиковидных ограничений. По его информации, некоторые меры обсуждались в минувшую пятницу. В Кремле прокомментировали, что все будет зависеть от результатов исследования учеными этой мутации.

Фото: mid.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что единственным способом защититься от омикрон-штамма является ревакцинация. Он заявил, что потребуется коррекция вакцин.

Центр им. Гамалеи начал адаптировать российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому штамму коронавируса. На экспериментальную работу по получению вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней. По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, остальное время займут разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата. В обычных условиях на одобрение вакцины Минздравом ушло бы около двух месяцев, однако сейчас действует чрезвычайная ситуация, поэтому одобрение препарата может занять 45—50 дней.



Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что на создание тест-системы для определения нового омикрон-штамма COVID-19 может уйти около девяти дней. По ее словам, этот штамм собрал в себе мутации предыдущих штаммов вируса. И летом этого года был зарегистрирован набор, который определял все уже известные варианты. Поэтому на проектирование тест-системы может уйти 3-4 дня, а на само создание потребуется еще 5 дней.

Вакцинация от ковида подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет в Минздрав РФ. Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург уже призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок.

Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск к главе региона Олегу Николаеву, в котором оспаривается указ о введении QR-кодов. Речь идет об установленных ограничениях для непривитых граждан на посещение общественных мест. В число истцов вошли 12 человек. Ответчиком обозначили главу республики, а заинтересованными лицами — Конституционный суд РФ, российское правительство, регионального прокурора и республиканское управление Роспотребнадзора.

Фото: yandex.ru

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса. «Омикрон» пока изучается в мире, но уже стал причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран, а также поднял волну паники. Поздняков считает, что дальнейшие мутации даже способны добить инфекцию.

Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) приступил к разработке препарата от коронавируса, его первые прототипы могут быть созданы в ближайшие три-четыре месяца. Предполагается, что препарат будет эффективен против большинства известных мутаций коронавируса и применяться среди пациентов, зараженных COVID-19.

Минтруд предложил продлить специальные выплаты медикам до конца 2022 года за лечение пациентов с COVID-19. Также проект ведомства подразумевает продление на аналогичный срок выплат работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший директор государственного научного центра «Вектор» Сергей Нетесов предложил ограничить поездки за границу не привитых от COVID-19, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в России.

Фото: rfbr.ru

Слово года — «вакцина»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 262 203 718 человек, 5 207 775 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 438 017). На второй строчке — Индия (34 587 822), на третьей — Бразилия ( 22 084 749), на четвертой — Великобритания (10 245 244), на пятой — Россия (9 436 650, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (778 601). За ними следуют Бразилия (614 376), Индия (468 980, Мексика (293 950), Россия (268 705).

В Швейцарии СМИ сообщили, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса отменили зимнюю Универсиаду 2021 года. Официальной информации об отмене зимней Универсиады пока нет. На главной странице сайта Международной федерации университетского спорта по-прежнему размещен анонс мероприятия.

Американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1048%. В текущем году слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.

Фото: novyny.live

В Британии сократили срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19 до трех месяцев. При необходимости может быть разработана и новая вакцина против «омикрона».

В Египте зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19. Его обнаружили у пассажира, который прилетел из ЮАР через Эфиопию. Заболевшего перевели в карантинный госпиталь. В то же время египетский Минздрав опровергает эту информацию. Так, всем пассажирам, которые прибыли из стран, расположенных на юге Африки, сделан ПЦР-тест. Все они помещены в карантин на семь дней.

На острове Реюньон во Франции подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом. Заболевший — мужчина 53 лет, «страдает от болей в мышцах и утомляемости». В рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» создает дополнительные риски для экономики, в том числе по занятости и инфляции. Рост обеспокоенности из-за нового варианта вируса может снизить желание людей работать из офиса, что замедлит прогресс на рынке труда.

Фото: wikipedia.org

В Австрии антипрививочников будут штрафовать. С февраля 2022 года обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех граждан. Штраф за отказ от прививки будет составлять 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Крупный штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости прививки.

Казахстан заинтересован в скором признании паспортов вакцинации с Россией. Рабочая группа определит конкретные сроки в ближайшее время, сообщил первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов.

При заболевании омикрон-штаммом коронавируса у человека учащается сердцебиение и повышается утомляемость, сообщили в Комитете по вакцинации Британии.

Примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, вероятнее всего, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы, заявили неврологи на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA). Чаще всего осложнением становится ишемический инсульт (6,2% случая), внутричерепное кровоизлияние (3,72%), энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.



Ольга Шагиева