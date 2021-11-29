В Челнах заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 80%

Заболеваемость ОРВИ в Набережных Челнах выросла на 80% за неделю, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на местное отделение Роспотребнадзора.



За неделю в автограде зарегистрировали 8730 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 166,2 случая на 10 тысяч населения — это в три раза превышает среднемноголетние показатели.

При этом случаев гриппа в городе не выявили.

Фото: instagram.com

Недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Казани тоже превысил средние многолетние показатели. Подробнее о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко