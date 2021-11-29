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В Минобрнауки Татарстана рассказали, увидят ли школьники на новогодних утренниках Деда Мороза

15:20, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минобрнауки Татарстана рассказали, увидят ли школьники на новогодних утренниках Деда Мороза
Фото: Максим Платонов (архив)

Вопрос с «добровольно-принудительным» сбором денег на приглашение в школу профессиональных Дедов Морозов в новогодние праздники в этом году будет, по-видимому, решен «в коронавирусном порядке», исходя из существующий эпидемиологической обстановки и безопасности детей. То есть Дедов Морозов могут в итоге и не пригласить, отменив «елки».

Такое заявление сегодня на пресс-конференции сделал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования и науки Рамис Музипов. Пока Минобрнауки РТ обещает отрегулировать этот вопрос с Роспотребнадзором.

На прошлой неделе замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что с форматом новогодних мероприятий ведомство будет определяться после первой декады декабря. Все будет зависеть от уровня вакцинации населения.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Минобрнауки Татарстана добавили, что родители могут посетить детские утренники при условии соблюдения санитарных норм.

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