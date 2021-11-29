В Татарстане подтвердились восемь новых случаев смерти от COVID-19

Фото: Илья Репин

В Татарстане зафиксировали еще восемь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инфекция унесла жизни мужчин 1942, 1964 годов рождения и женщин 1932, 1937, 1938, 1949, 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: Илья Репин

За все время пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 248 человек.

За последние сутки в РТ подтвердились 248 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 обнаружили у 37 811 татарстанцев. За весь период выздоровели 31 148 человек, в том числе 58 — за последние сутки.

Диана Жиленкова