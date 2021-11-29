В России могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В России не исключено введение новых антиковидных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Их в ближайшее время может объявить федеральный оперштаб.

Решение о введение некоторых ограничений вероятно принято еще в минувшую пятницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова. «Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — заявил он. По последним данным, в России варианта «омикрон» не выявлено.



Всемирная организация здравоохранения оценила общий глобальный риск распространения штамма коронавируса «омикрон» как высокий. Специалисты ВОЗ считают, что в зависимости от характеристик варианта этой мутации в будущем могут произойти вспышки COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия.



Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того в ВОЗ уверяют, что заражению новым омикрон-штаммом больше подвержены переболевшие. Таковы предварительные данные исследований.

Татьяна Демина