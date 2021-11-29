Гинцбург заявил, что работа по получению вакцины против штамма «омикрон» займет не больше 10 дней

Фото: Максим Платонов

На экспериментальную работу по получению вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней. Об этом заявил глава Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, остальное время займут разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата. В обычных условиях на одобрение вакцины Минздравом ушло бы около двух месяцев, однако сейчас действует чрезвычайная ситуация, поэтому одобрение препарата может занять 45-50 дней, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня стало известно, что Центр им.Гамалеи начал адаптацию уже существующих вакцин от COVID-19 к новому штамму вируса. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, если потребуется модификация, то к 20 февраля 2022 года поставят несколько сотен миллионов бустерных доз.

Диана Жиленкова