Главное к утру: тендер на уборку «Ак Барс Арены», компенсация проезда студентам, «Золотой мяч» у Месси
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 30 ноября:
- АО «Казань Арена» объявило тендер на оказание услуг по комплексной уборке футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы выделить 17,7 млн рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, вынос пакетов с мусором в специально отведенные места, удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
- «Татнефть» отложила принятие обновленной стратегии развития до 2030 года на весну. Причиной стала затянувшаяся работа в связи с необходимостью проработки нефтегазохимической составляющей документа. Изначально принятие обновленной стратегии должно было произойти до конца текущего года.
- В Казани объявили тендер на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольно установленных объектов движимого имущества с последующим хранением. Заказчиком выступает администрация Кировского и Московского районов исполкома города. Начальная цена договора — 3,9 млн рублей.
- Татарстанские студенты смогут компенсировать траты на проезд в общественном транспорте. Чтобы получить поддержку, студенту необходимо учиться на «отлично», не иметь академическую задолженность, а также принимать активное участие в научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.
- Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск к главе региона Олегу Николаеву, в котором оспаривается указ о введении QR-кодов. Речь идет об установленных ограничениях для непривитых граждан на посещение общественных мест.
В число истцов вошли 12 человек. Ответчиком обозначили главу республики, а заинтересованными лицами — Конституционный суд РФ, российское правительство, регионального прокурора и республиканское управление Роспотребнадзора.
- В Париже состоялась церемония вручения престижной премии «Золотой мяч». Ее вручает французский журнал France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Это уже седьмая такая премия в его карьере.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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