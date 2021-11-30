Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В транспорте Казани сегодня утром выявили 11 пассажиров без QR-кодов

10:27, 30.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В транспорте Казани сегодня утром выявили 11 пассажиров без QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В электротранспорте Казани по состоянию на 09.00 контролеры выявили 11 пассажиров без QR-кодов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В трамваях и троллейбусах выявили семь нарушителей — их попросили покинуть салон транспорта. На платформы метро не пустили четырех человек без QR-кода. Полицию в утренний час пик вызывать не пришлось.

В транспорте продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За прошлый день в метро выявили 200 пассажиров без масок.

За первые два выходных дня после введения QR-кодов на транспорте контролеры выявили 150 пассажиров без QR-кодов. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал первую неделю с QR-кодами на транспорте «очень напряженной».

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также