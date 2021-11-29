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Путин рекомендовал главам регионов контролировать темпы вакцинации от коронавируса

11:40, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин рекомендовал главам регионов контролировать темпы вакцинации от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Властям регионов рекомендовано лично контролировать наращивание темпов вакцинации, такое указание дал президент РФ Владимир Путин.

Еще Путин поручил контролировать введение ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает RT.

Ранее президент предложил провести анализ продолжительности жизни и смертности. Предлагалось сделать это в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в регионах, где такой уровень достигнут не был.

Фото: kremlin.ru

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Маргарита Головатенко
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