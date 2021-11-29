Путин рекомендовал главам регионов контролировать темпы вакцинации от коронавируса

Властям регионов рекомендовано лично контролировать наращивание темпов вакцинации, такое указание дал президент РФ Владимир Путин.



Еще Путин поручил контролировать введение ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает RT.

Ранее президент предложил провести анализ продолжительности жизни и смертности. Предлагалось сделать это в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в регионах, где такой уровень достигнут не был.

Фото: kremlin.ru

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Маргарита Головатенко